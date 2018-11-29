وزيرة التجارة التركية: نعمل على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين السعوديين

أكدت روشار بيكان وزيرة التجارة بتركيا أثناء لقائها الدكتور ماجد بن القصبي وزير التجارة والاستثمار في إسطنبول، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.وجددت الوزيرة التركية أثناء اللقاء على هامش اجتماعات الدورة الـ 34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك"، أمس، الدعوة للمستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص التي توفرها تركيا في ظل التسهيلات الحكومية التي تدعم الاستثمار، موضحة أن البيئة جاذبة ومحفزة والعمل على تذليل الصعوبات كافة التي تواجه رجال الأعمال السعوديين.وأشارت إلى دعم الحكومة التركية لكل ما يعزز جذب مزيد من الاستثمارات السعودية ذات القيمة المضافة، والعمل على تذليل الصعوبات وإزالة جميع المعوقات التي تواجه رجال الأعمال.وأبدت رغبة الشركات التركية في قطاع المقاولات عقد شراكات استراتيجية مع الجانب السعودي للإسهام في تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة التي تأتي ضمن "رؤية 2030".بدوره أكد وزير التجارة والاستثمار حرص المملكة على استمرار التعاون المشترك بين البلدين ودعم الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات، داعيا إلى عقد لقاءات وتنظيم فعاليات مشتركة للقطاع الخاص في البلدين الصديقين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.وترأس الوزير القصبي وفد المملكة المشارك في اجتماعات "الكومسيك" المقامة في مدينة إسطنبول في تركيا خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر 2018 التي افتتحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتتناول الأوضاع الاقتصادية والتجارية الراهنة التي يمر بها العالم الإسلامي.وتبحث الاجتماعات أبرز التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على اقتصادات الدول الأعضاء في المنظمة، وتحسين دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي، وتوطيد أواصر التعاون المالي، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن تيسير التجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.وعلى هامش الاجتماعات، التقى الدكتور القصبي الدكتور محمد هاشم العاني وزير التجارة العراقي، والدكتور طارق الحموري وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني، والفريق سفر مهدييف وزير الجمارك الأذربيجاني، وتناولت اللقاءات بحث فرص التعاون المشترك وسبل تنمية التبادل التجاري والاستثماري ووضع الحلول الجذرية للتحديات كافة التي تواجه رجال الأعمال في مجال التجارة والاستثمار.