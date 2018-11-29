مؤتمر الصناعة الدوائية يرصد تحديات المصانع والشركات في سلاسل الإمداد

رصد المؤتمر الرابع للصناعة الدوائية في الشرق الأوسط الذي انطلق في الرياض أمس التحديات التي تواجه مصانع وشركات الأدوية في سلاسل الإمداد وغيرها، وكل ما يسهم في تطوير الصناعة الدوائية.وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور هشام الجضعي؛ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء على هامش المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين بالتعاون مع الجمعية الصيدلية السعودية، "نحن نحاول أن نمنع السلع المقلدة الخاضعة لرقابة الهيئة ولدينا مشروع لمتابعة الغش في سوق الأدوية ونتابع جميع البلاغات التي تردنا بهذا الخصوص".وأضاف الجضعي، "نظرا لأن أسعار الأدوية تعد مهمة جدا لأنها سلعة أساسية، تعمل المملكة على تسعيرها ومراجعتها بشكل دوري"، مضيفا أنه تم خلال الفترة الماضية تخفيض أسعار الأدوية بشكل كبير مع الاستمرار في مراقبة الأسعار.وبين، أن الهيئة تدعم شركات الأدوية المحلية من خلال تسهيل إجراء تسجيل الأدوية لها وتقليل المدة اللازمة لمتابعتها وكذلك تقديم الخدمات للشركات الأجنبية. وأشار إلى أن من أهم مشاريع الفترة الماضية، كان مشروع رصد لتتبع الأدوية، الذي سيوفر على المملكة قرابة ثلاثة مليارات ريال سنويا من خلال متابعة مسار كل علبة دواء منذ تصنيعها ووصولها إلى المريض، ما يمنع التخزين الخاطئ ويسهم في تخفيض الأسعار.