14 ألف جولة على منشآت الوساطة العقارية .. وتجاوز نسبة السعي تتصدر المخالفات

واصلت فرق الإشراف والرقابة في برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان، جولاتها الرقابية على منشآت الوساطة العقارية في مختلف مناطق المملكة، إذ تنوعت الجولات بين الزيارات التفتيشية التوعوية وبين الاستجابة للبلاغات المقدمة، فيما بلغ عدد الجولات خلال الفترة الماضية أكثر من 14 ألف جولة تفتيشية خلال الأشهر العشرة الماضية معظمها في الرياض، تم من خلالها ضبط عديد من المخالفات، يأتي أبرزها تجاوز نسبة السعي ومخالفة عدم تسجيل العقود عبر شبكة إيجار الإلكترونية، التي تصل غرامتها حسب لائحة المكاتب العقارية إلى 25 ألف ريال أو إلغاء الترخيص نهائيا بحسب طبيعة المخالفة.واشتملت جولات فرق الرقابة والإشراف على توزيع منشورات توعوية للأنظمة واللوائح إضافة إلى التعريف بمزايا الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار للأطراف الثلاثة "المؤجر، المستأجر، الوسيط العقاري" والتزاماتهم.تأتي هذه الجولات التفتيشية تعزيزا للحملات الرقابية والتوعوية المستمرة لضمان خلو المنشآت من المخالفات، وإلزامها بالأنظمة واللوائح للحصول على الاعتماد في برنامج "إيجار" واستخدام الشبكة الإلكترونية في توثيق عقود الإيجار، حيث يسهم ذلك في تحقيق الحماية لأكثر من تسعة آلاف وسيط عقاري معتمد وإبعاد للمتلاعبين من قطاع الوساطة العقارية، ما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية ويلبي احتياجات المستفيدين من وجود قطاع إيجاري منظم ومستدام.وتتواصل الحملات بعد توفير "إيجار" لجميع متطلبات التسجيل والاعتماد في الشبكة الإلكترونية، وذلك من خلال تسجيل الوسيط العقاري إلكترونيا عبر موقع "إيجار"، واجتيازه للدورة التدريبية الإلكترونية وحصوله على الاعتماد الرسمي بالشبكة كوسيط عقاري معتمد وفق أهم الشروط التي تشمل امتلاك سجل تجاري يتضمن نشاط التأجير العقاري، وعنوان وطني للمنشأة العقارية. يذكر أن برنامج "إيجار" يسعى إلى تأهيل وتمكين جميع المنشآت العقارية على استخدام الشبكة الإلكترونية لإيجار والتوعية باللوائح والأنظمة، وذلك عبر برامج تدريب وتأهيل تتضمن ورش عمل متواصلة في جميع مناطق المملكة، مع توفير خدمات طلب الدعم والزيارات الميدانية التي يمكن طلبها عبر الهاتف الموحد أو الشبكات الاجتماعية، إضافة إلى خدمات "دليل المستخدم" التي يقدمها موقع إيجار الإلكتروني، كما يمكن للوسيط العقاري التسويق لنفسه عبر التسجيل في تطبيق "وسطاء عقاريون"، وذلك من خلال تسجيل بيانات الاتصال وتحديد موقع المنشأة.