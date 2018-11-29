4213 طلب فك رهن لعقارات خلال 3 سنوات.. 55 % منها تجارية

بلغ عدد طلبات فك الرهون العقارية خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 4213 طلبا بعد الإيفاء بتسديد الديون، التي شكلت التجارية منها نحو 55 في المائة.
ووفقا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد استحوذت ثلاث مناطق على إجمالي طلبات فك الرهن عن عقار مرهون، إذ استحوذت منطقة القصيم على 71.3 في المائة من هذه الطلبات، تليها منطقة تبوك بـ 19.5 في المائة، إضافة إلى منطقة الجوف بـ 9.2 في المائة فك رهان عقار.
وتنوي وزارة العدل خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات لملكية "العقارات" ومساحاتها، عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت، التي تخص في مرحلتها الأولى الإفادة عن بيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط، التي تحوي مساحات تصل إلى 1.8 مليار متر مربع.
وتعمل هذه الخدمة الإلكترونية بالاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط. وتتطلب الخدمة إرسال رسالة نصية لجوال طالب الاستعلام وذلك عقب تسجيله بقواعد البيانات، وستظهر للمستعلم بيانات الملكيات الخاصة بأملاك الشركات.
وأتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام للعموم سواء للأفراد أو الشركات بهدف زيادة معايير الشفافية في مجال توثيق الممتلكات ، وتزويد المستفيدين ببيانات الملكية العقارية للشركات في المملكة.
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