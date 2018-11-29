24 ألف عنصر أمني لحماية قادة العالم

اتخذت بوينس آيرس إجراءات أمنية مشددة لاستضافة مجموعة العشرين، بنشرها 24 ألفا من عناصر قوات الشرطة، ومنع الوصول إلى قسم من العاصمة الأرجنتينية، وكذلك في خطوة غير مسبوقة، الأمر بإغلاق محطات مترو وأحد المطارات.وسيجتمع رؤساء دول وحكومات بلدان مجموعة العشرين خلال الجمعة والسبت في مركز المؤتمرات على ضفاف نهر ريو دو لا بلاتا الذي يفصل الأرجنتين عن الأوروجواي.ووفقا لـ "الفرنسية"، فإن المنطقة يفصلها عن بقية أنحاء المدينة طريق سريعة وخط للسكك الحديدية وحواجز للشرطة.وفي بوينس آيرس التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، ينتشر 22 ألف شرطي محلي لتوفير الأمن. وسيضاف إلى هؤلاء ألفا عنصر يرافقون الوفود الأجنبية.وللمرة الأولى في تاريخها، تجتذب الأرجنتين النخبة العالمية: الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظراءه الروسي فلاديمير بوتين والصيني تشي جينبينج والفرنسي إيمانويل ماكرون.وسيتألف الوفد الأمريكي من 800 عضو في بوينس آيرس، وستنشر واشنطن في الأورجواي، على الضفة الأخرى لريو دو لا بلاتا، ثماني طائرات بعضها تابع لسلاح الجو الأمريكي، مع طواقم مدنية وعسكرية. وستجوب حاملة طائرات أمريكية جنوب المحيط الأطلسي. وبالإجمال، سينتقل 15 ألف شخص إلى الأرجنتين، منهم ثلاثة آلاف صحافي.وأعلن اليوم الأول للقمة الجمعة يوم عطلة في بوينس آيرس. وستستفيد منه أعداد كبيرة من سكان العاصمة للذهاب في عطلة أسبوع طويلة، لأن الطقس يتيح ذلك في هذا الربيع الجنوبي.لكن آخرين توعدوا بتنظيم تعبئة قوية ضد مجموعة العشرين التي تمثل 85 في المائة من إجمالي الناتج العالمي والرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسبب مواقفه، وبصورة أكثر محلية ضد الرئيس الأرجنتيني من وسط اليمين ماوريسيو ماكري الذي زاد الوعود لدى انتخابه في 2015، لكنه بات يحكم بلدا يواجه مجددا أزمة اقتصادية عميقة.وحذرت وزيرة الأمن باتريشا بولريش بالقول "نريد أن يكون اجتماعا يسوده السلام والهدوء، وجميع الذين يريدون التظاهر يستطيعون أن يفعلوا ذلك بسلام وليس بعنف".ومن أجل ضمان أمن القمة، قدمت الصين إلى الأرجنتين معدات أمنية: دراجات نارية وشاحنات صممت لإقامة عوائق ضد أعمال الشغب وآليات تدخل مدرعة وآلات لكشف المتفجرات.