الأسهم السعودية تضيف 16 مليار ريال إلى قيمتها السوقية .. أطول سلسلة ارتفاع في شهر

ارتفعت الأسهم السعودية 59 نقطة بنسبة 0.78 في المائة لتغلق عند 7632 نقطة لتحقق أطول سلسلة ارتفاع في شهر. وارتفعت القيمة السوقية بنحو 16 مليار ريال لتصل إلى 1.8 تريليون ريال. وجاء الارتفاع بدعم من "المواد الأساسية" بقيادة سهم "سابك". وتزامن مع الارتفاع نمو السيولة بأكثر من مليار وحافظت السوق على معظم المكاسب كما حدث في الجلسة السابقة بل وزادت من وتيرة الارتفاع، وتلك مؤشرات تعزز من ثقة المتعاملين بالسوق، إلا أن المؤشر لا يزال لم يتفوق على متوسط أدائه في 21 يوما، حيث أغلق دون المتوسط بفارق طفيف، ومن المتوقع أن تصل السوق إلى مستويات 7715 نقطة. وتماسك السوق فوق مستويات 7700 يدفعها إلى مستويات أعلى تستهدف الوصول إلى 8000 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 7573 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة عند 7640 نقطة رابحا 0.88 في المائة، وأغلق عند 7632 نقطة مرتفعا 59 نقطة بنسبة 0.78 في المائة. وارتفعت السيولة بنسبة 49 في المائة بنحو 1.2 مليار ريال لتصل إلى 3.7 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 27 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 44 في المائة بنحو 46 مليون سهم متداول لتصل إلى 151 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.28 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 29 في المائة بنحو 30 ألف صفقة لتصل إلى 134 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ثلاثة قطاعات تصدرها "الأدوية" بنسبة 1 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.44 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.02 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 1.7 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 1.6 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 24 في المائة بقيمة 888 مليون ريال، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 22 في المائة بقيمة 806 ملايين ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 20 في المائة بقيمة 736 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم المرتفعة "تكوين" بنسبة 8.9 في المائة ليغلق عند 10.38 ريال، يليه "الواحة" بنسبة 8.4 في المائة ليغلق عند 40 ريالا، وحل ثالثا "مجموعة السريع" بنسبة 6.5 في المائة ليغلق عند 14.08 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "الخضري" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند سبعة ريالات، يليه "الشرقية للتنمية" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 49.75 ريال، وحل ثالثا "الأسماك" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 26.80 ريال.وكان الأعلى تداولا "صادرات" بنسبة 17 في المائة بقيمة 613 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 494 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 437 مليون ريال بنسبة 12 في المائة.*وحدة التقارير الاقتصادية