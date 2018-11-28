بورصة مصر تربح 4.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملاتها

دفعت عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72 في المئة مسجلًا 1330.49 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 0.06 في المئة ليصل إلى 682.25 نقطة.

وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 0.25 في المئة إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 1708.58 نقطة.

وربح رأس مال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4.1 مليار جنيه ليصل إلى 2ر752 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت نحو 1.48 مليار جنيه.