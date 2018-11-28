الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في ينبع يوقع 5 عقود تنموية بقيمة تجاوزت 61 مليون ريال

وقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في ينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني اليوم، خمسة عقود تطويرية وتنموية خدمية بمدينة ينبع الصناعية، ضمن مبادرات الهيئة الملكية لتحقيق خطة التحول الوطني 2020.

وجاء العقد الأول لأعمال الإصلاحات والحماية من التآكل، والثاني للخدمات المساحية للمحافظة على البيئة، وتضمن العقد الثالث لخدمات نظم المعلومات الجغرافية، بينما جاء العقد الرابع لتطوير كوبري تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك فهد، والأخير لتوريد وتركيب أجهزة ومعدات الشبكات للكليات والمعاهد، وبلغت القيمة الإجمالية للعقود (61.370.901.78) ريال.