"زين السعودية" توافق على عرض لبيع وإعادة تأجير أبراجها ب 2.43 مليار ريال سعودي

أعلنت شركة زين السعودية أن مجلس إدارة الشركة وافق خلال اجتماعه الأخير على العرض المقدم من شركة آي اتش اس القابضة (IHS Holding Limited) والخاص ببيع وإعادة تأجير أبراجها للاتصالات.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن العرض يتضمن بيع أكثر من 8100 برج اتصالات، وهي تقع في أماكن حيوية واستراتيجية في جميع أنحاء المملكة (تغطي 98٪ من المناطق المأهولة بالسكان) ب 2.43 مليار ريال سعودي ( 648 مليون دولار).

وبينت شركة زين السعودية أن العرض المقدم من شركة آي اتش اس القابضة المحدودة (IHS Holding Limited) – التي تعد أكبر مشغل لأبراج الاتصالات في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وثالث أكبر شركة للأبراج على مستوى العالم - يخضع للموافقات النهائية والشروط التنظيمية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والجهات المعنية، علما أن العرض المقدم يشمل (هيكل) البرج فقط، على أن تبقى هوائيات الاتصالات اللاسلكية وكافة المعدات الأخرى ملكا لـ زين السعودية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير " سيسهم هذا العرض -بعد أخذ الموافقات الرسمية - في خلق قيمة أكبر للمساهمين عبر تخفيض النفقات، كما أنه سيمنح زين السعودية مرونة في التوسع في الاستثمارات الموجهة إلى التقنيات الحديثة، و الاستثمارات ذات العائد الأعلى مستقبلا".

وانتهز الأمير نايف الفرصة ليثمن الجهود المقدمة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تواكب التوجهات العالمية في قطاع الاتصالات عبر طرحها تراخيص لتقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية، والتي تساهم في تخفيض النفقات الرأس مالية على مقدمي الخدمة، بالإضافة الى اتاحة الفرصة لدخول مستثمرين جدد في السوق، وخلق فرص استثمارية ووظيفية، ورفع كفاءة الشبكات، وهو ما يسهم في تعزيز دور قطاع الاتصالات الفاعل في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 .

ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر " ستقدم هذه الصفقة دفعة قوية لعملياتنا، حيث ستسمح لنا بالتركيز على الاستثمار في عملياتنا الرئيسية، ورفع الكفاءة التشغيلية للشبكة، والعمل على تطويرها وفق أحدث المعايير، وهو ما سيفتح لنا آفاقا جديدة لتطوير تجربة العملاء وتحسين جودة الخدمات التي نقدمها لقاعدة عملائنا في المملكة ".

وأوضح الدغيثر قائلا "سيتم استخدام المبالغ المالية لهذه الصفقة في سداد الديون، وهو ما سيسهم في تخفيض الأعباء التمويلية، وتحسين القوائم المالية للشركة، حيث ستعزز هذه الخطوة من المراكز التنافسية، ومن قدرات الشركة التشغيلية، ويمنحها فرصة أفضل في العمل على التطوير المستمر لعلمياتها".

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للنتائج الإيجابية التي حققتها زين السعودية مؤخراً، حيث سجلت أفضل نتائج فصلية منذ تأسيسها في الربع الثالث من العام ٢٠١٨، بتحقيقها مستويات نمو قياسية، وجاء الأداء المميز لشركة زين السعودية بفضل الالتزام الجاد بتنفيذ إستراتيجيتها التحولية التي تهدف إلى زيادة الكفاءة التشغيلية والاستفادة من خدمات البيانات والخدمات الرقمية، وهو ما ساعد الشركة في سداد مبلغ ٦٠٠ مليون ريال سعودي في وقت مبكر من أجل اتفاقية تمويل عقود المرابحة الخاصة بها، و الذي يعكس بدوره المتانة المالية للشركة.

