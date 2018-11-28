ولي العهد يصل إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة العشرين

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية الأرجنتين اليوم، لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وكان في استقبال ولي العهد في المطار في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس معالي وزير خارجية الأرجنتين السيد خورخي فوري.