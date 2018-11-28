القتل حداً لمواطن قتل وافدا كنديا في جدة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً في أحد الجناة في محافظة جدة، فيما يلي نصه: قال الله تعالى: "إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ". أقدم / نافع بن مهدي بن نافع المرحبي - سعودي الجنسية - على قتل / فرانسيس كيونغ - كندي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات والتسبب في إصابته مما أدى لإضعاف مقاومته ومن ثم خنقه حتى أزهق روحه , وسلب هاتفه الجوال والتصرف فيه بالبيع , والاستيلاء على سيارته. وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية بمحافظة جدة صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه, ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض, فقد تم الحكم عليه بالقتل حداً للغيلة, وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً, وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / نافع بن مهدي بن نافع المرحبي - سعودي الجنسية - اليوم الأربعاء 20 / 3 / 1440 هـ ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل , وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم , وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.