الدولار قرب أعلى مستوى في 2018 قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي

ارتفع الدولار اليوم الأربعاء قبل كلمة من المقرر أن يلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول قد تقدم نظرة فاحصة على خطط المركزي الأمريكي بشأن تشديد السياسة النقدية وتحركه ردا على انتقادات وجهها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ويتعرض الدولار لضغوط في الأسابيع الأخيرة جراء مؤشرات على أن المركزي الأمريكي قد يبطئ وتيرة الزيادات في أسعار الفائدة في ظل تباطؤ النمو العالمي وارتفاع أرباح الشركات وتصاعد التوترات التجارية.

ومن شأن تقليص الزيادات في أسعار الفائدة إضعاف الدولار، أكثر العملات سيولة في العالم، والذي ارتفع عشرة بالمئة منذ يناير كانون الثاني.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى رئيسية، 0.2 بالمئة إلى 97.51 في التداولات وهو أعلى مستوياته منذ 13 نوفمبر تشرين الثاني. وارتفع مؤشر العملة لثلاث جلسات على التوالي وهو دون أعلى مستوى هذا العام عند 97.69.

وبلغ الين اليوم أدنى مستوى في أسبوعين عند 113.85 ين مقابل الدولار.

وانخفض اليورو 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.1267 دولار. وخسرت العملة الموحدة 1.5 بالمئة من قيمتها في الجلسات الماضية بفعل مؤشرات على ضعف اقتصاد منطقة اليورو والتوتر بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بشأن ميزانية روما.

وتراجع الجنيه الاسترليني إلى 1.2733 دولار. ويراهن متعاملون على أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستفشل في نيل موافقة البرلمان على اتفاقها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.