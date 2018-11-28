أسهم أوروبا تتعافى مع انحسار مخاوف الحرب التجارية

تعافت الأسهم الأوروبية عند بدء تداولات اليوم بفعل انحسار المخاوف من الحرب التجارية والتي دفعت المؤشرات للتراجع في الجلسة السابقة، في ظل توقعات باجتماع الرئيسين الأمريكي والصيني خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش وسجلت معظم البورصات الرئيسية ارتفاعات.

غير أن الحذر ظل ملموسا في القطاعات المرتبطة بالتجارة حيث نزل مؤشر قطاع السيارات الأوروبي واحدا بالمئة بعد تقرير صحفي ألماني أمس الثلاثاء أشار إلى احتمال فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على السيارات المستوردة.

وغردت بورصة ميلانو خارج سرب الاتجاه الصعودي العام حيث هوى سهم تيناريس للصلب تسعة بالمئة.

جاء هذا التراجع بعدما وجهت محكمة أرجنتينية اتهاما للرئيس التنفيذي لشركة تيكنت، الشركة الأم لتيناريس، وهو ما أثر على مؤشر بورصة ميلانو الذي استقر دون تغيير.