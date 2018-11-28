التضخم في الإمارات ينخفض 1.6% في أكتوبر بفعل تكاليف الإسكان

أظهرت بيانات من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء أن التضخم السنوي في البلاد انخفض كثيرا إلى 1.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، مقارنة مع 3.1 بالمئة في سبتمبر أيلول، بسبب تسارع هبوط تكاليف الإسكان.

وانخفضت تكاليف الإسكان والمرافق 5.2 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول، بعد تراجع نسبته 4.4 بالمئة في سبتمبر أيلول. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 2.1 بالمئة بينما زادت تكاليف النقل 9.3 بالمئة.