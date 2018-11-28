نموذج جديد لاتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية

أكدت الهيئة العامة للاستثمار، اعتماد النموذج الجديد للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، الذي تقدمت به المملكة.

وأكدت الهيئة، أن دور الحكومات محوري وأساس في توفير البنية التشريعية والأطر القانونية التي تسهم في حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة لزيادة حجم الاستثمارات البينية لدول المنطقة. جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة عمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمنظمة OECD التي انطلقت أمس في منطقة البحر الميت وتستمر لمدة يومين وسط حضور إقليمي ودولي من وزراء ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومهتمين بالشأن الاقتصادي والتنموي.

وأشار المهندس إبراهيم العمر؛ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، في كلمته خلال حفل الافتتاح، إلى أهم التطورات والمستجدات التي شهدتها المملكة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري وذلك في إطار رؤية 2030، كذلك الإصلاحات التي أنجزتها لتهيئة المناخ الاستثماري الملائم لجذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح العمر، أن ما تشهده المملكة من حراك كبير لتطوير وتحديث أنظمة وإجراءات الاستثمار، سيعزز من موقعها على خريطة الاستثمار الدولية ويرفع من تنافسية الاقتصاد السعودي الذي يتمتع بالعديد من المقومات والمزايا، من موقع استراتيجي متميز، حيث تتوسط ثلاث قارات وتعد حلقة وصل مثالية بين الشرق والغرب.

وأكد وجود موارد طبيعية متنوعة وقوى بشرية شابة تتمتع ببرامج للتعليم والتأهيل من خلال إنفاق حكومي سخي للارتقاء بمستوى الكفاءات الوطنية الشابة وتسليحها بالمهارات اللازمة للرفع من درجة تنافسيتها؛ لمواكبة متطلبات سوق العمل في عصر يتسم بالتغيير المستمر. ونوه بما حققته المملكة من إشادات في عدد من التقارير الدولية التي تصدرها جهات ومنظمات عالمية مثل البنك الدولي الذي وضع المملكة في المرتبة الرابعة على مستوى مجموعة دول العشرين التي أجرت إصلاحات اقتصادية لتطوير البيئة الاستثمارية والتوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد السعودي و استمرار معدلات نموه خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور عايض العتيبي؛ وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن النموذج الجديد للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، حظي بالموافقة بالإجماع كنموذج موحد. وأكد ضرورة العمل على إعداد اتفاقية جماعية لتشجيع وحماية الاستثمار تكون أكثر فاعلية في تشجيع الاستثمار الذي يعزز من جهود التنمية الاقتصادية، فضلا عن إيجاد آليات واضحة تتولى حصر معوقات الاستثمار في الخارج وتوفير الحلول المناسبة لها.

كما شدد على ضرورة تكثيف اللقاءات الثنائية بين قطاع الأعمال في دول المنطقة ممثلا بمؤسساته المختلفة والتوسع في تأسيس مجالس الأعمال المشتركة وتوجيه استثمارات القطاع الخاص نحو المجالات الاستثمارية التي تستهدف التكامل الاقتصادي بين الدول وفقا للمزايا النسبية التي تمتلكها كل دولة وإقامة الملتقيات والمعارض المتخصصة بصفة دورية وعدم قصرها على مناسبات وقتية كونها منصة مثالية لعقد الصفقات بين رجال الأعمال والمستثمرين.

من جانبه، أشار مهند شحادة وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني، خلال افتتاحه أعمال الاجتماع السنوي، إلى التحديات التي تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في توفير فرص العمل لأعداد ضخمة ومتزايدة من الباحثين عنه، الأمر الذي يدفع إلى ضرورة التحول إلى نمط اقتصادي جديد يعتمد على توسيع الصلات التجارية والاستثمارية مع العالم والاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتحفيز الاستثمار المحلي.

ولفت إلى توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، خصوصا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك أحد أهم المفاتيح للانفتاح على التجارة من خلال استغلال إمكانات الموقع الجغرافي الذي يعمل جسرا تجاريا بين أسواق الشرق والغرب.

وشدد وزير الاستثمار الأردني على ضرورة التفاؤل بالإمكانات التجارية والاستثمارية التي تمتلكها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والابتعاد عن النظرة التشاؤمية في مسيرتنا نحو منطقة شاملة ومستدامة، منطقة قادرة على توفير فرص عمل جیدة بأجور وظروف مناسبة للشباب من كلا الجنسين وفتح آفاق جديدة لهم.