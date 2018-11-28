«ساما» تدعو 5 شركات مهن حرة إلى تصحيح أوضاعها تجنبا لسحب الترخيص

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن عددا من شركات المهن الحرة "وكالة التأمين" لم تلتزم باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة النشاط ولم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينها المسجلة لديها، موضحة أن تلك الشركات هي، شركة نجم التظافر لوكالة التأمين التعاوني، وشركة مزون النماء لوكالة التأمين التجارية، وشركة الوفاء لوكالة التأمين، وشركة شاير لوكالة التأمين، وشركة وثيقتي لوكالة التأمين.ودعت في هذا الصدد الشركات الخمس إلى سرعة مراجعتها لتصحيح أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ هذا الإعلان؛ وفي حالة عدم التجاوب خلال الفترة المحددة فإن المؤسسة ستشرع في إجراءات طلب سحب الترخيص.إلى ذلك أعلنت "ساما"، منع شركة "التكافل الوطني وكلاء تأمين" من ممارسة نشاط بيع أو تجديد أو إجراء أي إضافة على أي وثيقة تأمين في أي فرع من فروع التأمين، ومنع شركة " فرسان لوكالة التأمين المحدودة" من بيع أو تجديد أي وثيقة تأمين في أي فرع من فروع التأمين ابتداء من أمس.وأوضحت المؤسسة، أن قرار المنع جاء بسبب ارتكاب الشركتين عددا من المخالفات لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللوائح والتعليمات الصادرة عن المؤسسة، مؤكدة أن الرفع عن المنع لن يتم حتى يثبت لها تصحيحهما لأوضاعهما، والتزامهما بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.ودعت المؤسسة جميع المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسك بحقوقهم ومراجعة الشركتين في ذلك، وفي حالة عدم تجاوب أي من الشركتين؛ تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع "ساما تهتم".كما سمحت "ساما" لشركة المعتمدة لوكالة التأمين بممارسة نشاط بيع وثائق التأمين في أي فرع من فروع التأمين ابتداءً أمس.وأوضحت المؤسسة أن قرار السماح جاء إلحاقا لقرارها 27 يونيو 2018 المتضمن منع شركة المعتمدة لوكالة التأمين من بيع وثائق التأمين في أي فرع من فروع التأمين، وهذا الإعلان جاء بعد أن عالجت الشركة المخالفات القائمة عند المنع وأكدت التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية، مؤكدة التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة.وأكدت المؤسسة أن من لديه شكوى تجاه أي من هذه الشركات من المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية؛ التقدم إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني ، مؤكدة حرصها على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية فيه، وتطبيقا لما جاء في المادة 18 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي والمادة 2 والمادة 76 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.