«نمو» تهبط 1.6 % .. وقيم التداول تصعد إلى 2.5 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 2355 نقطة فاقدة 39 نقطة بنسبة 1.6 في المائة. وارتفعت قيم التداول 153 في المائة إلى 2.5 مليون ريال، بمعدل 9.8 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 61 في المائة إلى 91 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.54 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 99 صفقة بنسبة 63 في المائة لتصل إلى 255 صفقة. وتراجعت خمسة أسهم تصدرها "التطويرية الغذائية" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 55 ريال، يليه "العمران" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 14.58 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 22 ريال.
وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 1.6 مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 447 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 317 ألف ريال.
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