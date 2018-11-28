الأسهم السعودية تضيف 44 نقطة لمؤشرها بدعم «المواد الأساسية» و«المصارف»

ارتفعت الأسهم السعودية 44 نقطة بنسبة 0.59 في المائة لتغلق عند 7573 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من "المواد الأساسية" و"المصارف". ويبدو أن تماسك السوق أعلى من مستويات 7500 نقطة لسبع جلسات متتالية وعدم كسرها رغم تراجع أسعار النفط، زاد من شهية المخاطرة لدى المتعاملين ما دفع بالسوق ونشاط المضاربة للارتفاع مع صعود ثلاثة أسهم بالنسبة القصوى.فنيا لا تزال السوق تحتاج إلى المزيد من تأكيد الإيجابية وذلك من خلال تجاوز متوسط 21 يوما عند مستويات 7650 نقطة وهو ما يدخل السوق إلى موجة ارتفاع جديدة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 7512 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7578 نقطة رابحا 0.66 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7573 نقطة رابحا 44 نقطة بنسبة 0.59 في المائة، وتراجعت السيولة 10 في المائة بنحو 282 مليون ريال لتصل إلى 2.5 مليار ريال، بمعدل 24 ألف ريال للصفقة. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 8.8 مليون سهم متداول لتصل إلى 105 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 5 في المائة لتصل إلى 104 آلاف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت جميع القطاعات ما عدا "تجزئة الأغذية" الذي تراجع بنسبة 0.2 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.04 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 5.6 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 2.9 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 2 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بقيمة 634 مليون ريال بنسبة 26 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 23 في المائة بقيمة 582 مليون ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 8 في المائة.أداء الأسهمارتفعت ثلاثة أسهم بالنسبة القصوى، تصدرها "الشرقية للتنمية" ليغلق عند 50.80 ريال، يليه "الكابلات" ليغلق عند 37.05 ريال، وحل ثالثا "صادرات" ليغلق عند 86.30 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "بوان" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 13.10 ريال، يليه "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 7.25 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الجنوب" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 37.30 ريال.وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 262 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 242 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 212 مليون ريال بنسبة 9 في المائة.*وحدة التقارير الاقتصادية