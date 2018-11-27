الأحواز المحتلة .. أغنى أرض وأفقر شعب

93 عاما من الاحتلال الفارسي الممنهج، عسكريا وثقافيا، لأرض عربية تعد الأغنى بمواردها الطبيعية، لم تثن الشعب الأحوازي عن الاستمرار في المطالبة بحقه في الاستقلال والعودة لحضنه العروبي.
أكثر من 15 ثورة فضلا عن احتجاجات عديدة ما إن تقمع حتى تعاود الظهور أكثر صلابة وعزما لتذكر الأبناء والأحفاد بعروبتهم التي يحاول الفرس طمسها مرارا وتكرارا منذ اللحظة الأولى لتنازل العثمانيين عن أرض ليس لهم فيها حق لإيران التي ستمعن لاحقا في امتهان هذا الحق ودائما بتواطؤ إنجليزي يذكر تاريخيا بوعد بلفور السيء السمعة.
ومثلما للعرب أرض محتلة في فلسطين، فإن لهم أرضا أخرى على ضفاف الخليج ينتهكها الفارسي الطائفي منذ أكثر من 90 عاما، مشنعا بإنسانها ومستنزفا لخيراتها وسط صمت عربي ودولي غريب.
وفي الوقت الذي قد يسعى فيه أسوأ المستعمرين لعمارة الأرض التي يحتلها لمصلحة خاصة. فإن النظام الإيراني، وعلى رأسه جوقة الملالي وحرس ثورتهم، يكتفون بتدمير أرض الأحواز بعد سلب نفطها وغازها الذي يمثل 90 في المائة من إجمالي إنتاج إيران. ليجعل منها النظام الفاشي مكبا لمخلفاته الصناعية وتجاربه النووية الفاشلة، ما يمثل بحسب المختصين أكبر تهديد لحياة ملايين البشر من أهل الأحواز على المدى القريب والبعيد.
شعب الأحواز العصي على التفريس طوال قرن من الزمان، رغم منعه من لغته وملبسه وعاداته قسرا، يحتج ويتظاهر اليوم مجردا من كل شيء إلا من صوته العربي الخالص في وجه القمع الفارسي، العرقي والطائفي، ممثلا في عصبة الملالي المجرمة. ليقول للعالم نحن ما زلنا هنا ولا ينقصنا إلا دعم المنصفين من دول العالم ومؤسساته المدنية.
لتسجل الدنمارك قبل يومين فقط موقفا يحسب لها باستضافة مؤتمر شعبي وسياسي داعم لحق الشعب الأحوازي في الاستقلال حضره كثير من السياسيين والمهتمين للتعريف بالقضية الأحوازية المغيبة دوليا بعد تغييبها إيرانيا وعربيا.
ولعل هذه الاستضافة تكون نواة لاستضافات أوروبية وعربية وعالمية مقبلة، تشد من أزر الشعب الأحوازي المقهور على أرضه من جهة، وتمد اليد السياسية والحقوقية لقيادات أحوازية تستحق التقدير والتمثيل من جهة أخرى، فهي الأجدر والأحق بقيادة شعبها وتحقيق مصيره من مغتصب إيراني طائفي أمعن في نهب الأرض والتنكيل بالشعب.
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