العراق يحدد نسب مبيعاته من النفط في 2019

قالت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء إن العراق حدد نسب مبيعاته من الخام في 2019 عند 67 بالمئة من الصادرات للأسواق الآسيوية و20 بالمئة لأوروبا و13 بالمئة لأمريكا الشمالية والجنوبية.

وقالت الوزارة في بيان إن مبيعات النفط العراقية في 2019 ستشمل شحنات من الحقول الجنوبية وكركوك.

وحث وزير النفط ثامر الغضبان على انتهاج "سياسة متوازنة" في التعامل مع سوق النفط العالمية وقال إن مبيعات العراق في 2019 تستهدف المحافظة على الاستقرار.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم الوزارة "تم وضع الأسس والآليات التسويقية والاقتصادية والرؤية الاستراتيجية المعتمدة من قبل شركة تسويق النفط (سومو) في تخصيص الكميات المتاحة للتصدير حسب أهمية كل سوق من حيث حجم الطلب والعائد المالي المتحقق لبيع البرميل الواحد."

كان رئيس سومو قال في مارس إن العراق سيسعى للفوز بحصة أكبر في الأسواق الآسيوية عن طريق استراتيجية جديدة للمشاريع المشتركة. وقال آنذاك إن حوالي 60 بالمئة من صادرات النفط العراقية يتجه إلى آسيا بالفعل.