مؤسسة تنموية أمريكية تمنح تونس 350 مليون دولار

منح برنامج تحدي الألفية الأمريكي الحكومي هبة لتونس بأكثر من 350 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري اليوم بنائبة رئيس المؤسسة كياه كيم.

وتستهدف الهبة تركيز منظومات معلوماتية متطورة لفائدة المستثمرين وتطوير البنية التحتية وتحسين إدارة الموارد المائية في تونس ومواجهة ندرتها.

