ترمب يتوقع المضي قدما في زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم، إنه يتوقع أن يمضي قدما في زيادة الرسوم الجمركية إلى 25% بدلا من 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار "من غير المحتمل بدرجة كبيرة" أن يتخلى عن الزيادة.

وأضاف ترمب : "الاتفاق الوحيد هو أن تفتح الصين أبوابها أمام المنافسة مع الولايات المتحدة" وتابع: "فيما يتعلق ببلدان أخرى، فإن الأمر يعود إليها"، وتأتي هذه التعليقات قبل أربعة أيام من الاجتماع المقرر بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس،بالأرجنتين موضحاً انه إذا مضت المفاوضات مع "شي" على نحو سيئ، فإنه سيفرض رسوما على واردات إضافية ليست خاضعة حاليا لمثل تلك الرسوم.

وبين "إذا لم نصل إلى اتفاق، فسوف أقوم بفرض رسوم إما بقيمة 10 أو 25% على سلع صينية إضافية تبلغ قيمتها 267 مليار دولار .

