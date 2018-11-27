«الصندوق الزراعي»: نستهدف مشاريع التقنيات الحديثة بـ 70 % من التمويل

أكد صندوق التنمية الزراعية، أن دعم الجمعيات التعاونية يصل إلى 85 في المائة من حجم التمويل، وفقا للائحة الجمعيات التعاونية الجديدة التي أقرها الصندوق.

وقال لـ"الاقتصادية" موسى القحطاني؛ مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في الصندوق، إن الصندوق يدعم المشاريع التي تستخدم التقنيات الحديثة بنسبة تصل إلى 70 في المائة من حجم التمويل مثل الزراعة المائية في البيوت المحمية المكيفة الهيدروبونيك والأكوابونيك وسلسلة الدواجن اللاحم.

وأوضح، أن الصندوق يدعم أيضا الاستزراع السمكي والصناعات التحويلية والتسويقية المستخدمة للتقنيات الحديثة التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وتخفيض استهلاك الطاقة واستغلال وحدة المساحة.

واعتمد الصندوق لائحة إقراض جديدة تخص الجمعيات التعاونية الزراعية المحدثة؛ بهدف مساعدة الجمعيات التعاونية للقيام بدورها في دعم المزارعين في تسويق منتجاتهم، وتعزيز دورها الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتشجيع وتعزيز العمل التعاوني بما يتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020 و"رؤية المملكة 2030".

يذكر أن الصندوق أقر برنامجا مساندا للدعم بعد موافقة الجهات العليا على برنامج التنمية الريفية الذي أعدته وزارة البيئة والمياه والزراعة بمبلغ ثلاثة مليارات ريال على مدى سبع سنوات.

وقدم صندوق التنمية الزراعية على مدى 54 عاما أكثر من 33 مليار ريال لتمويل صغار المزارعين، إضافة إلى أكثر من 16 مليار ريال لدعم المشروعات الزراعية المتخصصة.

ويستهدف الصندوق دعم مجالات النشاط الزراعي للمساهمة الفعالة في تنمية القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية، باستخدام أفضل الأساليب الحديثة عبر تقديم قروض وتسهيلات ائتمانية للمزارعين، لتأمين ما يلزم لنشاطاتهم، أخذا بعين الاعتبار المحافظة على المياه وترشيد استخداماتها الزراعية والمحافظة على البيئة.