2.02 تريليون ريال الأصول الأجنبية لـ «ساما» والمصارف .. الأعلى في 38 شهرا

ارتفعت قيمة صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والمصارف العاملة في السعودية بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى نحو 2.015 تريليون ريال مقارنة بـ 2.013 تريليون ريال بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن صافي الأصول الأجنبية لـ"ساما" والمصارف وصلت بنهاية أيلول (سبتمبر) إلى أعلى مستوياتها في 38 شهرا وتحديدا منذ شهر آذار (مارس) 2017 البالغة حينها نحو 2.029 تريليون ريال.

وسجل صافي الأصول الأجنبية نموا نسبته 0.1 في المائة خلال أيلول (سبتمبر) بما يعادل 1.91 مليار ريال، وعند مقارنة أدائها من بداية العام فقد سجلت نموا نسبته 1.7 في المائة بما يعادل 34.07 مليار ريال.

واستحوذت مؤسسة النقد على الحصة الأكبر من قسم صافي الأصول الأجنبية، بنحو 1.875 تريليون ريال تشكل 93 في المائة من مجموع صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة والمصارف بنهاية أيلول (سبتمبر).

فيما بلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية للمصارف بنهاية أيلول (سبتمبر) نحو 140.61 مليار ريال، تشكل نحو 7 في المائة من مجموع صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة والمصارف.

وتشكل قسم الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد والمصارف، نحو 53 في المائة من إجمالي أصول مؤسسة النقد البالغة بنهاية أيلول (سبتمبر) نحو 3.802 تريليون ريال، إذ سجلت نموا بقيمة 10.303 مليار ريال مقارنة بنهاية آب (أغسطس) البالغة 3.792 تريليون ريال.

وتقسم أصول مؤسسة النقد إلى أربعة أقسام، أولها الأصول الأجنبية للمؤسسة والمصارف، يليها مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بقيمة 1.441 تريليون ريال تشكل نحو 37.9 في المائة من مجموع أصول المؤسسة.

وثالثا مطلوبات المصارف من الحكومة بقيمة 296.608 مليار ريال تشكل نحو 7.8 في المائة من مجموع أصول المؤسسة، ورابعا "مطلوبات المصارف من مؤسسات غير مالية" بقيمة 48.498 مليار ريال تشكل 1.3 في المائة من إجمالي الأصول بنهاية أيلول (سبتمبر).



* وحدة التقارير الاقتصادية