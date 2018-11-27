منتدى «اكتفاء» .. 31 اتفاقية بين «أرامكو» وموردين بأكثر من 100 مليار ريال

وقعت شركة أرامكو السعودية خلال منتدى ومعرض (اكتفاء 2018) الذي يقام بمركز معارض الظهران الدولي في الدمام، 31 مذكرة تفاهم واتفاقية مع موردين بأكثر من 100 مليار ريال، بحضور عدد من القياديين التنفيذيين في كبريات الشركات العالمية والمستثمرين.

وقال الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، خلال افتتاح الدورة الرابعة للمنتدى والمعرض الذي تنظمه أرامكو تحت رعايته، إنه "على الرغم مما يشهده العالم من أحداث وتطورات متلاحقة تنطوي على كثير من التحديات، تواصل الدولة، استثمارها في بناء مملكة الغد، وقد تابعنا، أخيرا، الجولة الملكية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لعدد من مناطق المملكة، وما صاحبها من ضخ المليارات لدعم القطاعات كافة، وهي خطوة تأتي امتدادا لنهج أرساه قادة هذا الوطن الغالي بداية من عهد المؤسس، الملك عبدالعزيز في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع مناطق المملكة".

وأكد "أهمية الاستثمار في مقومات الوطن وثرواته المتعددة، وفي مقدمتها شبابه الذين يثبتون المرة تلو الأخرى أنهم قادرون على مواكبة أحدث التطورات، ومواجهة أصعب التحديات، وها هم كبار الموردين والمصنعين يقدمون النموذج المضيء في التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة الوطنية، وهذا هو ما ننشده، وما نحتاج إليه في هذه المرحلة المهمة من تاريخ المملكة والمنطقة، والأهداف والمؤشرات التي حددها برنامج "اكتفاء" للاستثمار في هذه المقومات سوف يكون لها، آثارها في تحقيق نقلة نوعية في مجال توطين الصناعات والتقنيات والوظائف".

وناشد الجميع أن "يعملوا يدا بيد، لمواصلة الدعم لهذه المبادرة، وتشجيع المزيد من الشركات والمؤسسات، على أن تحذو حذوها، حتى نتمكن معا من بلوغ آفاق جديدة في مساعينا، لتحويل شعار "صنع في السعودية" إلى حقيقة واقعة، ونجعل من المملكة مركزا إقليميا للصناعات والصادرات".

وقال "يسعدني أن أكون معكم للعام الرابع على التوالي لنحتفي معا بثمار عمل جاد ومتواصل على مدار أربع سنوات نجحت خلالها شركة أرامكو السعودية في أن تجعل من هذه الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بينها وبين ومورديها، نموذجا مضيئا وملهما لما يمكن أن تسهم به شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لتحقيق هدفنا الطموح في مجال تعزيز المحتوى المحلي في الصناعات والخدمات، خاصة وأنه يدعم الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتحقيق "رؤية 2030" .

من جهته، قال المهندس أمين الناصر: "يمثل منتدى اكتفاء 2018 علامة فارقة في منتصف الطريق لتحقيق أهداف المحتوى المحلي لدينا، وتلعب فعاليات المنتدى دورا في تحقيق النفع لجميع الأطراف بالتعاون مع موردينا الدوليين من خلال زيادة حصتهم في السوق أو نقل منتجاتهم إلى المملكة".

وأضاف الناصر: "إن الشركات التي استثمرت ببلادنا تتمتع الآن بوضع يؤهلها للاستفادة بشكل أكبر من الفرص المتاحة. وقد وقعنا خلال الشهر الماضي في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض اتفاقيات بنحو 125 مليار ريال في مختلف مجالات الأعمال".

وأوضح، أن المذكرات والاتفاقيات التي وقعتها "أرامكو" مع الموردين بأكثر من 100 مليار ريال خلال المنتدى، سيكون للكثير منها تأثير مباشر على (اكتفاء)، مضيفا أن "أرامكو" تخصص حاليا 51 في المائة من إنفاقها على المواد والخدمات محليا".

وتشهد أعمال المنتدى الذي يتم تنظيمه خلال الفترة من 26 – 27 نوفمبر الجاري، جلسات نقاشية وورش عمل وعروض تقديمية حول أفضل الممارسات في عدة مجالات مثل: المتطلبات التنظيمية، والتمويل، والبحث والتطوير وتطوير المواهب.

وإلى جانب توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تم تقديم جوائز (اكتفاء 2018) لعدد من المصنعين ومقدمي الخدمات لجهودهم والتزامهم في تطبيق مبادئ اكتفاء لهذا العام.

وتعد المشاركة في برنامج "اكتفاء" إلزامية لجميع موردي أرامكو السعودية، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق 70 في المائة من المحتوى المحلي، وتوفيرالآلاف من فرص العمل، وتصدير 30 في المائة من إنتاج السلع وخدمات الطاقة المحلية بحلول عام 2021.

ويعمل منتدى اكتفاء 2018 على جذب أكثر من 1000 شركة تضم موردي خدمات ومعدات قطاع الطاقة المحلي والدولي، والمصنعين والشركات الصغيرة والمتوسطة، لاستكشاف فرص الاستثمار المتوافرة مع "أرامكو السعودية" في مجالات التنقيب والكيميائيات والمرافق، والمواد غير المعدنية، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني وغيرها.

وتدعم هذه الفعاليات السنوية الرئيسة برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، واستراتيجية التوطين بأرامكو السعودية لبناء سلسلة توريد عالمية، وجعل المملكة مركز طاقة تنافسي على الصعيد العالمي تماشيا مع رؤية 2030، وجهود برنامج التنويع الاقتصادي في المملكة.

وتدعم شراكات "اكتفاء" المحتوى المحلي من خلال الإسهام في توليد فرص العمل، ونقل التقنية، والتدريب والتنمية، والبحث والتطوير. ويهدف البرنامج إلى إنشاء 30 مركزا للتدريب للمساعدة في إعداد 360 ألف خريجا بحلول عام 2030.

وفي المقابل، بإمكان الشركات ذات الوجود المحلي الاستفادة من أكثر من 1.7 تريليون ريال توجهها أرامكو السعودية إلى فرص التوطين خلال العقد المقبل.

ويعد منتدى ومعرض "اكتفاء" السنوي فعالية عالمية رائدة في سلسلة توريد الطاقة، تسهم في دفع القيمة المحلية الإضافية وتعزيز النمو المستدام طويل الأمد للاقتصاد الوطني. وقد شهدت فعاليات هذا العام مشاركة أكثر من 4000 مشاركا من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 80 عارضا.

وشملت الشركات والجهات التي وقعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، هندسة النفط بالمناطق المغمورة، سابورا فابريكيشن، اتحاد لامبريل للطاقة وبوسكاليس وستمنستر، اتحاد شركة تيكنيب الإيطالية وشركة ماليزيا للأعمال البحرية والهندسية الثقيلة، الشركة الوطنية لخدمات البترول، شركة (ABB)، شركة بيكر هيوز السعودية.

وذلك علاوة على شركة شلمبرجير، شركة سيمنز، صندوق التنمية الصناعية السعودي، مجمع باور تشاينا البحري، أكاديمية القيادة الوطنية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية.

كما تضمنت شركة يوكوجاوا، شركة شنايدر إلكتريك، هوني ويل، إيميرسون، الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية، مجموعة شركة وير العربية للمعادن، تكنيب إف إم سي، إنسكو، مجموعة شلف للحفر، نوبل، لارسون وتوبرو، شركة الخليج للصناعات الثقيلة.

وشملت أيضا شركة الخنيني العالمية، شركة همام الهمام القابضة، شركة ليوناردو ولامار للمروحيات القابضة، أيرباص والقحطاني للطيران، أكاديمية القيادة الوطنية والأكاديمية الوطنية للطاقة.

في حين شملت جوائز (اكتفاء 2018)، جائزة "أفضل أداء كلي لبرنامج اكتفاء" لشركة شلمبرجير الشرق الأوسط، وجائزة "أفضل تقدم مقارنة بالسنة الماضية في تنفيذ برنامج اكتفاء" لشركة تيكنيكاس ريونيداس.

أما جائزة "الأفضل في التدريب والتطوير" فذهبت لشركة ناصر الهاجري، وجائزة "الأفضل في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة" لشركة بيكر هيوز، وجائزة "الأفضل في السعودة" لشركة الحفر العربية، وأخيرا جائزة " أفضل المصدرين" لشركة أميانتيت.