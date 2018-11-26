"الأسماك" تدعو المساهمين إلى التصويت على تخفيض رأس المال 49.45%

أعلنت إدارة الشركة السعودية للأسماك (الأسماك) دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول). وذلك في مبنى إدارة الشركة بالدمام طريق الدمام الخبر الساحلي. بتاريخ 1440-04-19 الموافق 2018-12-26 وفي الساعة 06:30، علما بأنه يحق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، علماً بأن الإجتماع الثالث سينعقد بمن سيحضر من السادة المساهمين أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، بعد موافقة هيئة السوق المالية.

جدول الاعمال 1)التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي:

‌أ. رأس المال قبل التخفيض 200,000,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 101,100,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 49.45%.

‌ب. عدد الأسهم قبل التخفيض 20,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 10,110,000 سهم.

‌ج. سيتم تخفيض 1 سهم لكل 2.0222 سهم.

‌د. سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة.

‌ه. طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 9,890,000 سهم من أسهم الشركة.

‌و.أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لايوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم نتيجة تخفيض رأس المال.

‌ز.وفي حال وافق مساهموا الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.

2)التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بنقل المركز الرئيسي للشركة من مدينة الدمام إلى مدينة الرياض.

3)التصويت على تعديل المادة الخامسة (5) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الرئيسي لتتوافق مع نقل مركز الشركة الرئيسي من مدينة الدمام إلى مدينة الرياض في حال تمت الموافقة على البند رقم (2) من جدول الأعمال (مرفق).

4)التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال لتتوافق مع تخفيض رأس المال في حال تمت الموافقة على البند رقم (1) من جدول الأعمال (مرفق).

5)التصويت على تعديل المادة الثلاثون (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).

6)التصويت على تعديل المادة الثانية والأربعين (42) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة (مرفق).

7)التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعين (47) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).

8)التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعين (48) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق).

9)التصويت على تعديل المادة الثانية والخمسون (52) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوى المسؤولية (مرفق).