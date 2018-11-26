190 دولة تؤكد مشاركتها في المعرض العالمي "إكسبو 2020 دبي"

قال القائمون على معرض إكسبو 2020 دبي في بيان اليوم الاثنين إن 190 دولة أكدت مشاركتها في المعرض العالمي، وذلك مع انطلاق أعمال اجتماع المشاركين الدوليين الثالث في إكسبو 2020 الذي يعقد يومي 26 و27 نوفمبر.

وأوضح البيان أنه "بذلك تكون دولة الإمارات العربية المتحدة قد تجاوزت الرقم المستهدف لمشاركات الدول والذي التزمت به في ملف الترشيح لاستضافة إكسبو الدولي، وذلك قبل ما يقرب من عامين من انطلاق فعالياته".

كان الاجتماع الأول للمشاركين الدوليين قد عُقد في 2016.

ونقل البيان عن ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، قولها "يقدم إكسبو 2020 دبي لكل دولة من مختلف أنحاء العالم الفرصة للتعريف بثقافتها وأفكارها وابتكاراتها، وعرض كل هذا للملايين من الزوار".

ينطلق إكسبو 2020 دبي من أكتوبر تشرين الأول 2020 وحتى إبريل نيسان 2021، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70 بالمئة من زواره من خارج الإمارات "وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي"، بحسب البيان.