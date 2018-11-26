ولي العهد وملك البحرين يبحثان سبل تعزيز العلاقات ومستجدات الأحداث





عقد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، البارحة، في قاعدة الصخير الجوية بالبحرين، جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، بحضور الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء البحريني، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني والوفد المرافق لولي العهد.

وفي بداية الجلسة، رحب الملك حمد بن عيسى بزيارة ولي العهد للبحرين، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة وما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

فيما عبر ولي العهد عن شكره لملك البحرين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ومنح ملك البحرين وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة لولي العهد، تقديراً لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات السعودية البحرينية. وجرى خلال الجلسة استعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

وقد أقام الملك حمد بن عيسى مأدبة عشاء احتفاء بولي العهد.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل، البارحة، إلى البحرين. وكان في استقبال ولي العهد في مطار قاعدة الصخير الجوية الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

كما كان في استقبال ولي العهد، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء البحريني، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني.

وقد أجريت لولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكيان السعودي والبحريني.

وصافح ولي العهد كبار مستقبليه من الأمراء والوزراء والمسؤولين في الحكومة البحرينية. كما صافح ملك البحرين الأمراء والوزراء أعضاء الوفد المرافق لولي العهد. ويضم الوفد الرسمي لولي العهد، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وعادل الجبير وزير الخارجية، والدكتور عواد العواد وزير الإعلام، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة.

كما يضم الوفد المرافق، فهد العيسى المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع، وثامر نصيف رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد، وراكان الطبيشي نائب رئيس المراسم الملكية، والدكتور بندر الرشيد سكرتير ولي العهد.