5 مزادات لبيع 26 عقارا من أصول "معن" و"سعد "

يعتزم تكتل إتقان لخدمات التنفيذ لممتلكات وأموال معن عبدالواحد الصانع وشركة سعد للتجارة والاستثمار والخدمات المالية، بيع أكثر من 26 عقارا متنوعا، ما بين أراض سكنية وتجارية ومبان قائمة؛ عبر خمسة مزادات.

وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، إن المدن التي تشمل العقارات هي الخبر، والدمام، والرياض، وجدة، وينبع، وذلك ضمن سلسلة مزادات لبيع أصول وأملاك رجل الأعمال معن الصانع وشركة "سعد للتجارة".

وأوضحت أن المزاد الأول لبيع هذه العقارات سيقام في الخبر في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، إذ يعد المزاد الثالث ضمن سلسلة المزادات التي نظمها تكتل إتقان خلال الأشهر الماضية، حيث يشهد المزاد المقبل بيع عشرة أصول عقارية متنوعة ما بين أراض ومبان سكنية وتجارية، وتقع جميعها في الخبر.

وحسب المصادر فإن المزاد كان مقررا إقامته نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلا أنه تم تأجيله نظرا لمحاولات التسوية مع بعض المصارف الدائنة، حيث باءت هذه المحاولات بالفشل.

ووفقا للمصادر، فإن هناك مزادا آخر حيث يعد الرابع من سلسلة المزادات، والثاني لبيع العقارات سيقام في كانون الثاني (يناير) المقبل، وذلك لبيع أصول عقارية في الخبر والدمام، إذ سيتم بيع 10 أو 12 عقارا متنوعا ما بين مبان وأراض سكنية وتجارية، منها يقع على الواجهات البحرية في الشرقية.

وأضافت : "سيعقب ذلك تنظيم مزادات أخرى لبيع أربعة عقارات في الرياض، واثنين في جدة إضافة إلى عقارات أخرى في ينبع".

وقال عبدالعزيز الرشيد رئيس تكتل إتقان، إن مزاد كانون الأول (ديسمبر) المقبل سيقام في موعده ولن يتم تأجيله مجددا، إذ سيشهد بيع عشرة عقارات مميزة في الخبر.

وذكر أن عملية التحضير للمزاد والتسويق شهدت إقبالا من راغبي الشراء من فئات متنوعة، مرجعا ذلك إلى تميز العقارات وتنوعها واهتمام الكثير باقتنائها لتنوع الفرص الاستثمارية فيها .

يشار إلى أن تكتل إتقان أقام مزادين لبيع منقولات السيارات والرخام والسيراميك، حيث تم سداد أجور العاملين المتأخرة من معظم حصيلة المزادين.