64 ألف قضية عمالية تنتهي بالتسوية الودية في 10 أشهر

بلغ عدد القضايا العمالية التي أنهتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتسوية الودية والمصالحة نحو 64 ألف قضية عمالية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

يأتي ذلك مع إعلان الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها بالنظر في القضايا العمالية أمس.

وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر، إن هذه القضايا تشمل نحو 15 في المائة من القضايا التي استقبلتها الوزارة منذ بداية 2018، حيث تعمل الوزارة على ثماني مبادرات لتخفيف عدد القضايا العمالية في السوق السعودية، أهمها توثيق العقود وحماية الأجور.

وأكد الدكتور الصمعاني أن المرحلة الأولى ستشهد افتتاح سبعة محاكم عمالية، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، يعمل فيها 139 قاضيا متخصصا، إضافة إلى 99 ملازما قضائيا.

وأشار وزير العدل لدى تدشينه إنشاء وبدء المحاكم العمالية في الرياض أمس، إلى أن هذا الإطلاق يمثل أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل السعودية والمساهمة في خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة والمساعدة على تحسين القطاع الاستثماري في المملكة، لتكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأكد على حرص الوزارة بأن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية التي ستكون رقمية ومؤتمتة بالكامل، مبينا أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.

وأوضح أن المرفق العدلي يشهد نقلة نوعية هدفها النهوض بهذا المرفق المهم بما يخدم المستفيدين ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويجدد تأكيد القيادة في تطبيق مبدأ تحقيق العدالة وإعادة الحقوق في هذه الدولة المستمرة في تطبيق هذا المبدأ العظيم الذي به تنهض الأمم ويستدام نماؤها.

ولفت إلى استمرار وزارة العدل في تطوير العمل القضائي والتوثيقي ودعمه بالمبادرات النوعية التي ستضمن مزيدا من التقدم والتطور، داعيا كافة المتخصصين والمتخصصات إلى المساهمة في ذلك عبر قنوات التواصل المتاحة والمعلنة، مضيفا "نحن نسعد بمشاركتهم لنا في مسيرتنا الطموحة ونؤكد أننا نهتم بأي مقترح مقدم يسهم في تقدم العمل وتطويره".

وبين أن نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي نص على تخصيص القضاء العام في محاكم الدرجة الأولى نوعيا ما يساعد بشكل كبير على تحقيق العدالة الناجزة والفصل في الخصومات بسرعة لا تؤثر في جودة الحكم القضائي ومضمونه، كونها تنظر قضايا ذات وحدة موضوعية يعني بالضرورة سرعة الفصل في المنازعات المنظورة أمامها.