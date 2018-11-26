2452 منشأة استفادت من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية في 10 أشهر

بلغ عدد المنشآت المستفيدة من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية منذ مطلع العام الهجري، حتى الآن، 2452 منشأة بقيمة مالية وصلت إلى نحو 67.3 مليون ريال.

وعلمت "الاقتصادية" أن المنشآت المستفيدة من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية لم تتجاوز عمرها ثلاث سنوات، حيث تتمثل نوعية الرسوم المستردة في "رسوم العمالة الوافدة، السجلات التجارية، اشتراكات الغرفة التجارية، رخص البلدية، اشتراكات البريد السعودي، وغيرها من الرسوم الحكومية الأخرى".

وصممت مبادرة "استرداد" بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي "نماء" ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، التي تسعى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" من خلالها إلى تسهيل أعمال المنشآت الجديدة والناشئة، وذلك بهدف تمكينها من النمو والازدهار ورفع مساهمتها في الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة تحقيقا لأهداف "رؤية المملكة 2030".

وأوضحت "منشآت" في وقت سابق أن استرداد مبالغ الرسوم الحكومية للشركات الجديدة والناشئة المستحقة جاء بناء على الشروط والأحكام الموضحة في بوابة مبادرة "استرداد"، مبينة أن المبادرة أثمرت حصادها بتحقيق هدف تمكين وتخفيف الأعباء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي شملت عددا من الرسوم المستردة.

يذكر أن مبادرة "استرداد" أطلقت مطلع عام 2018 دعما للمنشآت الجديدة والناشئة وتمكينا لها وتخفيفا على الأعباء والالتزامات المترتبة عليها.