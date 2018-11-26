ولي العهد للقيادة الإماراتية: زيارتي أكدت علاقاتنا المتميزة ورغبتنا المشتركة في تعميق التعاون





بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إثر مغادرته الإمارات، قال فيها:

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأضاف ولي العهد: تأتي هذه الزيارة لبلدنا الثاني، الإمارات، في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقيادتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

اختتم ولي العهد برقيته بقوله: وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية شكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إثر مغادرته الإمارات، قال فيها: يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما لا يفوتني أن أهنئكم على التنظيم الناجح لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 على حلبة مرسى ياس للعام العاشر في أبو ظبي.

وأضاف: لقد أكدت هذه الزيارة العلاقات الخاصة والمتميزة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. متمنيا لكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والرخاء. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.

وغادر الأمير محمد بن سلمان البارحة الإمارات، وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار الرئاسة بأبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما كان في وداع ولي العهد، الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة، والوزراء في الحكومة الإماراتية وأعضاء سفارة المملكة في أبوظبي.