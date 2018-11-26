124 مليار دولار مشتريات الأمريكيين خلال موسم العطلات

أصبح "عيد الشكر" الأمريكي الذي وافق الخميس الماضي فرصة كبيرة لشركات التجارة الإلكترونية لجذب المستهلكين نظرا لإغلاق المتاجر التقليدية أبوابها بسبب العطلة.

ونقلت "الألمانية"، عن موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن الأمريكيين اشتروا بضائع من مواقع التجارة الإلكترونية في ذلك اليوم بلغت قيمتها 3.7 مليار دولار، وهو رقم قياسي بالنسبة لمثل هذا اليوم من أي عام، حيث استحوذت المشتريات باستخدام الهواتف الذكية على الحصة الأكبر بنسبة 54.4 في المائة من مشتريات مواقع مبيعات التجزئة و36.7 في المائة من إجمالي مبيعات مواقع التجارة الإلكترونية ككل.

وقام أكثر من 164 مليون أمريكي بالتسوق خلال العيد بزيادة 14.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي المبيعات في الولايات المتحدة خلال موسم العطلات إلى 124.1 مليار دولار.

وذكرت شركة "أدوبي" للبرمجيات، أن عيد الشكر الأخير شهد وصول المبيعات عبر الهواتف الذكية خلال يوم واحد إلى مليار دولار لأول مرة.

وأضافت الشركة التي ترصد المبيعات عبر الإنترنت وتحللها فورا، أنه بحلول الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت ساحل المحيط الهادئ في الولايات المتحدة أنفق المستهلكون الأمريكيون 1.75 مليار دولار على مشترياتهم عبر الإنترنت مقابل 406 ملايين دولار في الساعة السابعة صباحا.

وزادت مبيعات الإنترنت في "عيد الشكر" الأخير بنسبة 28 في المائة عن اليوم نفسه من العام الماضي، حيث كانت المبيعات 2.9 مليار دولار، بما يزيد عن توقعات "آدوبي" في بداية الشهر، حيث كانت تتوقع وصول مبيعات عيد الشكر الأخير إلى 3.1 مليار دولار فقط.

في الوقت نفسه، وصلت المبيعات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة خلال الفترة من أول تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي حتى يوم عيد الشكر الموافق 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 38 مليار دولار بزيادة نسبتها 18.6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت المبيعات اليومية أكثر من مليار دولار في كل الأيام، مع وصولها إلى أكثر ملياري دولار يوميا خلال ثلاثة أيام من هذه الفترة.

وبحسب البيانات المتاحة، كانت ولاية كاليفورنيا صاحبة أكبر إنفاق عبر الإنترنت في هذه الموسم بين الولايات الأمريكية، تلتها ولايات تكساس ونيويورك وفلوريدا، وهي في الوقت نفسه من أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان أو المساحة أو حجم الاقتصاد.

وقدم كل من أمازون، وبست باي، وتارجت، وول مارت أفضل عروض المبيعات في منافسة شرسة على منتجات أبل المختلفة، والسماعات الذكية والأجهزة المنزلية كشاشات التلفزيون وألعاب الإكس بوكس والأجهزة اللوحية.

وترتبط "الجمعة السوداء" في أذهان الكثير من المتسوقين بمشاهد الإقبال وليست التخفيضات في حد ذاتها، ويذهب بعضهم إلى المحال التجارية بدلا من المنصات الإلكترونية لمشاهدتهم زينة عيد الميلاد، ومحاولة نيل أكبر قدر من الصفقات الخاصة بالمشتريات.

ومن المتوقع أن يقدم إجمالي المبيعات خلال الشهرين الجاري والمقبل مؤشرا واضحا على ما إذا كان هناك تباطؤ في الإنفاق والاستهلاك أو تفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي في العام المقبل.

ويتوقع الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، وهو أكبر مجموعة لتجارة التجزئة في الولايات المتحدة، أن تزيد مبيعات التجزئة في موسم العطلات بنسبة 4.8 في المائة مقارنة بعام 2017 ليصل إجماليها إلى 720.89 مليار دولار.