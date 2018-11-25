"وافي": الترخيص لـ 22 مشروعا فندقيا خلال 2018

أصدرت لجنة البيع والتأجير على الخريطة "وافي"، خلال العام الجاري، 22 رخصة بيع وتسويق داخلي وخارجي على الخريطة لمشروعات فندقية.وقال لـ"الاقتصادية" المهندس نايف الشريف الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخريطة "وافي": "تم الترخيص لمشروع فندقي واحد للبيع على الخريطة، ومشروعين فندقيين حاصلين على ترخيص تسويق داخلي، و19 مشروعا خارج المملكة حصل على ترخيص تسويق خارجي".وحول التراخيص التي تم إلغاؤها، أوضح الشريف، أنه لم يتم إلغاء أو تجميد أي رخصة لمخالفتها الأنظمة، حيث إن الرخص لا يتم منحها إلا بعد استيفائها كل المتطلبات اللازمة، ما يحفظ حقوق المستفيدين الراغبين بالشراء في المشروع المراد ترخيصه، مؤكدا حرص برنامج "وافي" على حفظ حقوق المشترين والتأكد من التزامات المطورين العقاريين.وأشار الشريف، إلى أن فريق عمل البرنامج يسعى إلى توفير بيئة إسكانية أكثر تطورا ونموا، لتواكب التطورات العالمية، وتحقيق استراتيجيات الوزارة المرسومة في "رؤية المملكة 2030"، ما ينعكس على السوق العقارية المحلية.وأكد الشريف، أن برنامج "وافي" يعمل خلال الفترة الحالية على عدد من المشروعات المتعلقة بالعام المقبل، ومن أبرزها معرض ومنتدى البيع على الخريطة "وافيكس 2019" في نسخته الثانية بعد أن حققت نسخته الأولى في مدينة الرياض الأهداف المرجوة منها، التي كان من أبرزها أربعة محاور رئيسة تم تناولها عبر ورش العمل المصاحبة للمعرض.وأضاف أن من أهم الأهداف، بحث نظام البيع على الخريطة في السعودية، وما حققه منذ تطبيقه على أرض الواقع، وعرض مشروعات البيع على الخريطة، والفرص التي تهيأت من وراء تطبيق برنامج "وافي"، إلى جانب التحديات التي تولدت منه، وآلية التغلب عليها.وبين أنه تم التطرق إلى التجارب المحلية لمشروعات البيع على الخريطة، وما حققته من انتشار للمنتجات العقارية، وإنعاش للقطاع العقاري، إضافة إلى تسليط الضوء على التجارب الإقليمية والعالمية لمشروعات البيع على الخريطة، مع التركيز على التجربة المصرية في هذا الجانب.