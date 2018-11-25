الأسهم السعودية تفقد مستوى 7600 نقطة وسط ضغوط تراجع النفط

فقدت الأسهم السعودية 94 نقطة بنسبة 1.2 في المائة لتغلق عند 7512 نقطة. وجاء التراجع بضغط من معظم القطاعات لكن بقيادة قطاعي "المصارف" و"المواد الأساسية" بعدما انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي. واستمرار تراجع أسعار النفط سيبدد التفاؤل تجاه مسار السوق، حيث إن أسعار النفط المنخفضة ستزيد قلق المتعاملين، خاصة أن القطاع البتروكيماوي يسهم بنحو ثلث أرباح السوق، وتراجع أسعار منتجاته أو تراجع ربحية القطاع سيؤثر في تقييمات السوق. ستواجه السوق دعما عند مستويات 7470 نقطة بينما المقاومة عند 7600 نقطة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7607 نقاط، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7501 نقطة فاقدا 1.39 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7512 نقطة فاقدا 94 نقطة بنسبة 1.2 في المائة. وتراجعت السيولة 18 في المائة بنحو 496 مليون ريال لتصل إلى 2.2 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة 24 ألف ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 18 في المائة بنحو 22 مليون سهم متداول لتصل إلى 102 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.19 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 10 في المائة بنحو عشرة آلاف صفقة لتصل إلى 90 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت أربعة قطاعات تصدرها "التأمين" بنسبة 0.3 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 0.11 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.11 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 4.2 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.9 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 1.9 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 696 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 491 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 9 في المائة بقيمة 204 ملايين ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "الباحة" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 21.60 ريال، يليه "أنعام القابضة" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 14.48 ريال، وحل ثالثا "الأهلي للتكافل" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 27 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 71.40 ريال، يليه "ينساب" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 64.50 ريال، وحل ثالثا "الأبحاث والتسويق" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 87 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 346 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 311 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثا "أنعام القابضة" بنسبة 5 في المائة بقيمة 123 ألف ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية