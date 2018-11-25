"نمو" تهبط 1.4 % بتداولات قيمتها 488 ألف ريـال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 1.4 في المائة لتغلق عند 2406 نقاط فاقدة 34 نقطة. وتراجعت قيم التداول 32 في المائة إلى 488 ألف ريال، بمعدل سبعة آلاف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 51 في المائة إلى 26 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.16 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 67 صفقة لتصل إلى 69 صفقة. وتراجع سهمي "أبو معطي" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 9.70 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 22.50 ريال، مقابل استقرار بقية الأسهم.

وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 346 ألف ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 70 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 29 ألف ريال.