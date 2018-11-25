"الصندوق الزراعي" يشرع في تنفيذ خطة استثمارية لتنويع مصادر الدخل

شرع صندوق التنمية الزراعية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لاستثماراته وتحقيق عوائد مالية جيدة، من خلال إنشاء إدارة متخصصة لاستثمارات الصندوق.

وقال لـ "الاقتصادية" موسى القحطاني مدير التخطيط الاستراتيجي في "الصندوق الزراعي"، إن الصندوق أسس أخيرا، إدارة معنية بتنفيذ الخطط الاستثمارية بهدف تحقيق عوائد مالية، حيث تم عمل ووضع خطة استراتيجية لاستثمارات الصندوق لعام 2020.

وأشار إلى التحديات التي تجاوزها "الصندوق" بعد أن واجهته سابقا، والمتمثلة في عجز التكاليف البالغ قيمتها نحو 570 مليون ريال، مؤكدا أن "الصندوق" استطاع تغطية هذا العجز عن طريق استثمار بعض المنشآت وجزء من رأسمال الصندوق، إذ تم تحقيق عوائد مالية جيدة أسهمت في خفض بعض التكاليف التشغيلية.

وحول نسبة ما تم تحصيله من إجمالي قروض "الصندوق الزراعي" البالغة 49 مليار ريال، قال موسى القحطاني، إن الصندوق استطاع تحصيل نحو 92 في المائة، فيما يجرى العمل على تحصيل المبالغ المتبقية.

إلى ذلك، استعرض صندوق التنمية الزراعية فرص الاستثمار وآلية الإقراض التي خصصها للمشاريع الزراعية التي تعتمد على التقنيات الحديثة في قطاعات الدواجن، والاستزراع المائي، والبيوت المحمية المكيفة، والمشاريع التي تستخدم التقنيات الحديثة مثل الصناعات التحويلية والتسويقية.

ونظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالتعاون مع الصندوق أمس في الرياض، ورشة عمل "آلية تمويل دعم الصندوق للمشاريع الزراعية المستخدمة للتقنية الحديثة"، وذلك بغرض جذب المستثمرين للدخول في هذه القطاعات سعيا للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والمائي وتحقيق هدف استراتيجية الصندوق في مجالات دعم كفاءة استخدام الموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع التي تسعى لترشيد استهلاك المياه، ورفع الطاقة الإنتاجية من خلال استغلال وحدة المساحة، وتقليل استهلاك الطاقة.