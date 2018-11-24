تراجع طفيف في سعر العملة الرقمية "بيتكوين" وهبوط الـ "ريبل"

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" تراجعا بمقدار 164 دولار منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى أربعة آلاف و265 دولار، وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

وذكرت، اليوم السبت، وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أن سعر عملة "الريبل" الرقمية المشفرة، انخفض بنسبة 0.3% إلى 40 سنتا، ويقل سعرها حاليا بنسبة 88 فى المئة عن المستوى المرتفع الذي سجلته في الرابع من يناير عند 3.32 دولار.

وتقلبت أسعار البيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 3.3% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين أربعة آلاف و237 دولار وأربعة آلاف و377 دولار.

ويتم الآن تداول البيتكوين بسعر يقل بنسبة 78 فى المئة عن مستواه المرتفع البالغ تسعة الآف و666 دولار فى 17 ديسمبر 2017 .

وانخفضت أيضا عملة إثريوم الرقمية المشفرة بنسبة 0.1% إلى 120.09 دولار.

واستقرت عملة لايتكوين عند 31.36 دولار.