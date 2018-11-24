إندونيسيا تتوصل إلى اتفاق مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية

توصلت إندونيسيا والدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية إلى اتفاق بشأن إقامة شراكة اقتصادية، والذي من المنتظر التوقيع عليه قبل نهاية العام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان صادر عن الرابطة اليوم السبت أن الاتفاق يغطي التجارة في السلع والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة والمشتريات الحكومية ومجالات أخرى.

وكانت المفاوضات بين إندونيسيا والرابطة، التي تتألف من أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا قد بدأت في يوليو 2010 .

وكان حجم تجارة البضائع بين إندونيسيا والدول الأعضاء في الرابطة قد وصل إلى 2.3 مليار دولار في عام 2017، طبقا للبيان.