أمير المدينة المنورة يضع حجر الأساس لمشروع متحف وبستان الصافية

وضع الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المنطقة، حجر الأساس لمشروع متحف وبستان الصافية جنوب المسجد النبوي الشريف على مساحة 4419متر مكعب المتضمن على ثلاثة أجزاء رئيسية تشمل الحديقة الثقافية ومنطقة العرض المتحفي، إضافة إلى المنطقة المخصصة للخدمات التجارية والترفيهية. واستمع سمو أمير المنطقة إلى شرحٍ مفصل عن مكونات المشروع الذي تنفذه هيئة تطوير المنطقة الذي يتوقع الانتهاء من تنفيذه في الربع الثالث من عام 1441هـ ضمن برنامج أنسنة المدينة المنورة ليجسد نموذجاً مميزاً في تصاميم البناء تتجانس مع هوية المدينة المنورة من حيث تكوينات المبنى الرئيس للمشروع وبساتين النخيل الموزعة بطريقة هندسية بين الطوابق على شكل مدرجات تحيط بها الأحواض والنوافير المائية المطلة على الحديقة والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية ليشكل بيئة جاذبة لزوار المنطقة. ويحمل متحف وبستان الصافية المزمع تنفيذه بالشراكة مع 15 مكتباً استشارياً عالمياً متخصصاً في الجوانب الاقتصادية والمعمارية والإدارية والمتحفية والتقنية والبيئة والتشغيلية سمة وخصائص المشاريع الثقافية التي تشرف على تنفيذها الهيئة في المدينة المنورة ليكون المشروع عقب الانتهاء من تنفيذه أحد المشاريع المبتكرة على مستوى المملكة التي ستقدم عروضاً متحفية رقمية متنوعة من خلال توظيف الإمكانيات السمعية والبصرية المتكاملة بهدف المساهمة في خلق بيئة سياحية جاذبة في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة .