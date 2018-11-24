الدولار يسجل أكبر مكسب أسبوعي في شهر مع هبوط أسعار النفط

صعد الدولار اليوم الجمعة مسجلا أكبر زيادة أسبوعية من حيث النسبة المئوية في شهر مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة وسعيهم لإلتماس الآمان في العملة الأمريكية في أعقاب هبوط حاد في أسعار النفط يشير إلى أن النمو العالمي يتباطأ.

وارتفع الين الياباني والفرنك السويسري، وهما أيضا عملتان للاستثمار الآمن.

وغذى هبوط في أسعار النفط موجة واسعة لتفادي المخاطرة. وأغلقت عقود الخام الأمريكي منخفضة حوالي 8 بالمئة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.3 بالمئة إلى 96.969 في أواخر جلسة التداول بعد أن سجل مكاسب في خمس من جلسات التداول الست الماضية.

وهبط الجنيه الاسترليني 0.5 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2809 دولار مسجلا خسائر للأسبوع الثاني على التوالي مع إحجمام المستثمرين عن شرائه قبيل قمة يوم الأحد من المتوقع أن يؤيد فيها صانعو السياسة بالاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفاقا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.

وانخفض اليورو 0.7 بالمئة أمام كل من العملتين الأمريكية واليابانية إلى 1.1329 دولار و127.90 ين.

