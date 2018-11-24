44 مليار دولار خسائر العملات الرقمية في أسبوع .. نصفها لـ «بيتكوين»

سجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خسائر بلغت نحو 44.358 مليار دولار خلال أسبوع، إذ بلغت قيمتها السوقية 140 مليار دولار خلال تعاملات أمس.

واستحوذت العملة الرقمية الأشهر "بيتكوين" على نصف الخسائر بـ 22 مليار دولار، حيث هبطت قيمتها السوقية من 97.40 مليار في 16 تشرين الثاني الجاري، إلى 75.48 مليار.

وتراجعت "ريبيل" نحو 2.4 مليار دولار، إذ انخفضت من 19 مليار دولار الجمعة قبل الماضية، إلى 16.60 مليار أمس.

بينما انخفضت "إثيريم" نحو 5.74 مليار دولار خلال الفترة نفسها، من 18.42 مليار إلى 12.68 مليار.

في حين خسرت "بيتكوين كاش" نحو 3.41 مليار دولار، خلال أسبوع، إذ تراجعت من 7.09 مليار في 16 تشرين الثاني الجاري، إلى 3.41 مليار أمس.

بينما خسرت "ستيلر لومينز" نحو 1.17 مليار دولار، خلال أسبوع، حيث انخفضت من 4.64 مليار في 16 تشرين الثاني الجاري، إلى 3.47 مليار أمس.

وهبطت "إيوس" إلى 3.25 مليار دولار أمس، من 4.15 مليار في 16 تشرين الثاني الجاري، لتخسر نحو 0.9 مليار في أسبوع.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت "بيتكوين" نحو 3.53 في المائة خلال تعاملات أمس، لتبلغ 4394 دولارا، بحلول الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، بتداولات بلغت قيمتها 4.90 مليار دولار، في حين هبطت نحو 22.48 في المائة خلال أسبوع.

وهبطت "ريبيل" نحو 5.58 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 0.41730 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 728.36 مليون دولار، في حين تراجعت 12.52 في المائة خلال أسبوع.

بينما انخفضت "إثيريم" نحو 7.32 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 123.94 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 1.99 مليار دولار، بينما هبطت 30.90 في المائة خلال أسبوع.

في حين تراجعت "بيتكوين كاش" نحو 5.89 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 375.52 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 91.48 مليون دولار، في حين هبطت 48.19 في المائة خلال أسبوع.

وهوت "ستيلر لومينز" نحو 8.64 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 0.18151 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 97.07 مليون دولار، في حين هبطت 25.26 في المائة خلال أسبوع.

في حين انخفضت "إيوس" نحو 3.29 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 3.6449 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 902.61 مليون دولار، في حين هوت 21.60 في المائة خلال أسبوع.

وبلغت تداولات العملات الرقمية خلال تعاملات أمس نحو 14.963 مليار دولار.