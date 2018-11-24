إسبانيا: الاتحاد الأوروبي خائن .. غير نص «بريكست» تحت جنح الليل



لا يخفي سكان جبل طارق، الجيب البريطاني الواقع في جنوب إسبانيا، استياءهم من تحولهم خلال بضعة أيام إلى تهديد رئيسي لـ "بريكست".

وأخفق مفاوضو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أمس في التوصل إلى اتفاق حول مستقبل جبل طارق، لتظل القضية معلقة قبل قمة حاسمة لقادة التكتل الأوروبي المقررة غدا الأحد للموافقة على اتفاق "بريكست".

وبحسب "الفرنسية"، فإنه بينما بدأ العد العكسي قبل القمة الاستثنائية المخصصة للمصادقة على اتفاق الانفصال بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تجد هذه المستعمرة الصغيرة التي تضم نحو 30 ألف نسمة نفسها فجأة تحت الأضواء.

ويحمل سكانها بمرارة مدريد مسؤولية هذا الوضع، وقال طبيب التخدير هاميش تومسون "44 عاما" بغضب "من المؤسف أن بلدا تبلغ مساحته نصف مليون كيلو متر مربع بسكانه البالغ عددهم 46 مليون نسمة، ويواجه مشكلات داخلية عميقة، خصص كل هذه الطاقة لصخرة لا تتجاوز ستة كيلو مترات مربعة لا يعيش فيها أكثر من 30 ألف نسمة".

أما إليتون مورينو "44 عاما" الذي يدير شركة للألعاب الإلكترونية، القطاع المزدهر في هذه المنطقة، فلم "يفاجأ من استخدام جبل طارق في هذه المواجهة"، لكنه يؤكد أنه "تعب من تصدرها عناوين الأحداث بشكل دائم".

وتخلت إسبانيا لبريطانيا بموجب معاهدة أوتريشت في 1713 عن هذه المنطقة التي تتمتع بموقع استراتيجي يسمح بالتحكم في مضيق جبل طارق.

وتطالب مدريد بجبل طارق، المنطقة التي تقيم في أغلب الأحيان علاقات صعبة مع جارتها الكبرى.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طمأن مدريد الحريصة على أن تتمتع بحق في النظر في وضع المنطقة، قبل بدء مفاوضات بريكست في حزيران (يونيو) 2017 بأن "أي اتفاق بين بروكسل ولندن لن يطبق على أراضي جبل طارق" بدون ضوء أخضر من إسبانيا.

والمشكلة أن هذا التفصيل لم يرد في الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بعد جهود مضنية حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما أثار غضب الحكومة الإسبانية التي تهدد بعرقلة الاتفاق إذا لم يدرج نص واضح في هذا الشأن.

واتهمت إسبانيا الاتحاد الأوروبي بالخيانة بسبب جبل طارق، وهددت بإفساد المرحلة الأخيرة من محادثات الخروج الأوروبي، وذكر لويس ماركو، وزير الدولة الإسباني لشؤون الاتحاد الأوروبي أنه تم تغيير نص خروج بريطانيا "تحت جنح الليل وبطريقة غادرة" دون علم إسبانيا.

وقال بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني "إذا لم تتم تسوية هذا الأمر بحلول الأحد، فستصوت إسبانيا للأسف بـ "لا".. وستستخدم قدرتها على التعطيل لأنها قضية تمس بجوهر بلدنا".

وأضاف أن "اتفاق الانسحاب غير مقبول، ومثله الإعلان السياسي"، حول العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مؤكدا أنه على المفوضية الأوروبية ولندن أن "تدركا أنها نقطة أساسية".

وأكد سانشيز موقفه مجددا أمس في تغريدة على "تويتر" بعد وصوله إلى هافانا في زيارة رسمية وبعد اتصال برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وكتب سانشيز "مواقفنا ما زالت متباعدة جدا. حكومتي ستدافع عن مصالح إسبانيا. وإذا لم يحصل تغيير فسنستخدم حقنا في تعطيل "بريكست".

ومن جهته، أوضح فابيان بيكاردو رئيس السلطة التنفيذية في جبل طارق أمام برلمان المستعمرة البريطانية أن "رابع اقتصاد أوروبي لا يحتاج إلى سوط ليجلب أصغر اقتصاد في أوروبا إلى الجلوس معه على طاولة المفاوضات".

وأضاف أن "بوابة دخولنا إلى أوروبا هي إسبانيا.. لدينا أسباب للتعاون مع إسبانيا والتباحث معها أكثر مما نملك فعليا للقيام بذلك مع شعوب أخرى".

ورأى المحامي موزس أناهوري "48 عاما" أنه "بعد أشهر من المفاوضات.. من غير المقبول أن تهدد الحكومة الإسبانية بتعطيل الاتفاق حول "بريكست" في اللحظة الأخيرة".

وأضاف "لكن إذا كان ذلك غير مقبول، فليس من المفاجئ أن تثير إسبانيا مشكلة جبل طارق في اللحظة الأخيرة"، معبرا عن خشيته من أن يسهم ذلك في تقويض الثقة بين جبل طارق وجارتها.

لكن أوين سميث وهو محام آخر في الـ 41 من العمر، فقال "إنه سيكون سعيدا إذا فشل بريكست"، بعدما صوت مثل غالبية سكان المنطقة مع بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

ويوكد سميث أن "الخلاف الحالي حول جبل طارق لن يقضي على كل العملية"، وإن كانت لم تحل المشكلة قبل ثلاثة أيام من القمة.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أعلنت أمس أن مفاوضات "بريكست" باتت في مرحلة "حاسمة"، قبل يومين من قمة يفترض أن تصادق على اتفاق الانفصال والإعلان السياسي حول العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وقالت ماي في مجلس النواب "إن المفاوضات بلغت الآن لحظة حاسمة"، داعية إلى "تركيز كل جهودنا على التعاون مع شركائنا الأوروبيين من أجل إنجاز هذه الآلية بعد أجل، بما يخدم مصلحة جميع المواطنين".

ومن المشكلات التي لا يزال يتعين تسويتها لإنجاز هذه المفاوضات البالغة التعقيد قبل نحو أربعة أشهر من خروج بريطانيا المقرر في 29 آذار (مارس) 2019، مصير حقوق صيد السمك للأوروبيين في المياه البريطانية.

وتطرقت تيريزا ماي إلى مسألة السماح للسفن الأوروبية مستقبلا بدخول المياه الإقليمية البريطانية، في وقت تصر فيه بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا على التأكيد بوضوح على الرابط بين إمكانية دخول الأسماك البريطانية إلى السوق الأوروبية وإمكانية دخول الأوروبيين المياه الإقليمية البريطانية.

وذكرت ماي "رفضنا إقامة أي رابط بين دخول مياهنا الإقليمية والوصول إلى الأسواق" مضيفة "سنتفاوض في إمكانية الدخول والحصص على أساس سنوي كما تفعل دول ساحلية مستقلة أخرى"، ذاكرة دول مثل النروج وإيسلندا.