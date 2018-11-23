"بورشه" تستهدف زيادة أرباح تشغيلها بمقدار 6 مليارات يورو

قالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية "بورشه" تستهدف زيادة أرباح تشغيلها خلال السنوات الثماني المقبلة بمقدار 6 مليارات يورو (6.8 مليار دولار) من خلال زيادة الاستثمار في تطوير وتصنيع السيارات الكهربائية.

ونقلت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن "بورشه" تستهدف زيادة أرباحها قبل حساب الضرائب والفوائد بمقدار 750 مليون يورو سنويا تقريبا خلال الفترة الزمنية الممتدة حتى 2025، من خلال زيادة فاعلية التشغيل وخفض النفقات وزيادة مساهمة الأنشطة الجديدة مثل العروض الرقمية.

وأضافت المصادر أن هذه الزيادة ضرورية للمحافظة على هامش الأرباح المستهدف للشركة التابعة لمجموعة "فولكسفاجن" الألمانية وهو 15% من إجمالي المبيعات. يذكر أن استمرار تدفق أرباح "بورشه" يمثل عاملا أساسيا بالنسبة لخطة الشركة الأم "فولكسفاجن" لتكون شركة أكثر ذكاء وقدرة على مواجهة التحولات غير المسبوقة التي تشهدها صناعة السيارات العالمية نحو السيارات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية.

وتقوم شركات صناعة السيارات بتجهيز خطوط إنتاج سياراتها الكهربائية مع خفض النفقات في قطاعات أخرى لتعويض انخفاض هامش أرباح السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن تكلفة إنتاج السيارة الكهربائية "تايكان" التي تعتزم "بورشه" طرحها في الأسواق العام المقبل على سبيل المثال تزيد بما يتراوح بين 6000 و10000 يورو عن السيارة التقليدية المماثلة.

في الوقت نفسه فإن الشركة لن تستطيع تحميل العملاء كل هذه الزيادة في السعر وهو ما يعني ضرورة خفض النفقات في المجالات الأخرى للمحافظة على الربحية.