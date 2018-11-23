"إيه.بي.بي" السويسرية توقع اتفاقا أوليا بقيمة 1.9 مليار دولار لتوريد معدات لشبكات كهرباء في الصين

قال مصدر مطلع إن وحدة شبكات الكهرباء التابعة لمجموعة إيه.بي.بي وقعت اتفاقات قد تبلغ قيمتها نحو 1.9 مليار دولار لتوريد معدات لنقل الكهرباء إلى شركات للمرافق في الصين.

وقال المصدر إن كلاديو فاكين رئيس شبكات الكهرباء لدى إيه.بي.بي وقع مذكرات تفاهم مع شركات صينية من بينها ستيت جريد كوربوريشن أوف تشاينا، وتشاينا ساثرن باور جريد في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأكد متحدث باسم إيه.بي.بي الاتفاقات، لكنه أحجم عن التعقيب على التفاصيل المالية.

ومن شأن الاتفاقات أن تدعم قطاع شبكات الكهرباء التابع للمجموعة الهندسية السويسرية.

وقال المصدر إن الاتفاق الصيني يشمل برامج رقمية ومكونات لأنظمة الجهد العالي المباشر المستمر المستخدمة في نقل الكهرباء لمسافات طويلة.

وقد تتضمن عملية التسليم مكونات لخط كهرباء عالي الجهد بطول 1200 كيلومتر بين منطقة منغوليا الداخلية وإقليم شاندونغ.

كانت رويترز ذكرت الأسبوع الماضي أن إيه.بي.بي في مرحلة متقدمة من محادثات مع ثلاث شركات قدمت أبدت اهتماما بشراء وحدة شبكات الكهرباء، التي قد تبلغ قيمتها نحو 11 مليار دولار بما في ذلك الديون.