قال وزير الطاقة الجنوب أفريقي ونظيره في جنوب السودان اليوم إن جنوب أفريقيا تنوي استثمار مليار دولار في قطاع النفط بجنوب السودان، بما في ذلك إنشاء مصفاة. وتهيمن شركات آسيوية، بما في ذلك مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) وبتروناس الماليزية وشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (أو.إن.سي.جي فيديش)، على قطاع النفط في جنوب السودان. وقال الوزيران إنهما وقعا مذكرة تفاهم سينتج عنها أيضا مشاركة جنوب أفريقيا في أعمال التنقيب في عدد من مناطق الامتياز النفطية. وقال جيف راديبي وزير الطاقة الجنوب أفريقي "حين تكتمل المصفاة، ستبلغ قدرتها الإنتاجية 60 ألف برميل يوميا من النفط". وقال إزيكيل لول جاتكوث وزير البترول في جنوب أفريقيا إن الاتفاق يوفر أيضا سبلا للتعاون في بناء خط أنابيب لخدمة الحقول الواقعة في جنوب البلاد. ويصدر جنوب السودان النفط الذي ينتجه عبر خط أنابيب آخر يصل إلى ميناء في الجار الشمالي السودان.