"جولدمان ساكس" تتوقع بقاء معدل التضخم في منطقة اليورو عند نسبة 1% العام المقبل

توقعت مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية للخدمات المالية والاستثمارية استمرار ضعف معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى ما بعد العام المقبل. ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن أندرو بينيتو المحلل الاقتصادي الأوروبي الكبير في جولدمان ساكس قوله إن معدل التضخم الأساسي، الذي يقيس زيادات الأسعار، مع استثناء أسعار السلع المتقلبة مثل الأغذية والطاقة، سظل ثابتا عند نسبة واحد بالمئة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال عام 2019، قبل أن يبدأ في الارتفاع إلى2ر1 بالمئة في 2020 و4ر1 بالمئة في 2021 وتنبأت المجموعة المصرفية الأمريكية أيضا بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يبدأ في رفع أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من 2019، وأنه سيطرح سلسلة جديدة من القروض طويلة المدى على البنوك خلال النصف الأول من العام المقبل. وأضاف بينيتو: "نتوقع انتعاش الضغوط التضخمية الداخلية على نحو تدريجي أكثر مقارنة بالتوقعات الأخيرة لخبراء البنك المركزي الأوروبي". وذكر الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس أن الانتعاش الاقتصادي سيستمر، ولكن الوتيرة ستتراجع من 6ر1 بالمئة في 2019 إلى 4ر1 بالمئة في عام .2020