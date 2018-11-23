تسريب كبير لبيانات مستخدمي "أمازون"

ذكرت قناة "CNBC" أن البيانات الشخصية لبعض مستخدمي موقع "أمازون" الشهير باتت متاحة للجميع بسبب مشكلة في عمل الموقع بحسب روسيا اليوم . وأوضحت القناة "أن المستخدمين الذين تعرضوا لهذه المشكلة تلقوا رسائل من أمازون، أُبلغوا فيها بأن بياناتهم الشخصية الموجودة على الموقع باتت مكشوفة لباقي المستخدمين، ويمكنهم رؤيتها، والسبب وراء ذلك يرجع لخطأ فني في برمجة الموقع". من جانبهم، أكد القائمون على الموقع "أن الأنظمة الإلكترونية لأمازون لم تتعرض لهجوم إلكتروني، أو تم اختراقها، لكن ظهور عناوين البريد الإلكتروني لبعض المستخدمين على العلن أمر قد يسهل على قراصنة الإنترنت الوصول إلى حساباتهم الإلكترونية واختراقها، عن طريق رسائل تحوي برمجيات خبيثة قد يرسلونها لهم". وتعتبر شركة "أمازون" التي أسسها عام 1994 الملياردير الأمريكي جيف بيزوس أكبر شركة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت حاليا، وتبيع محلاتها الإلكترونية مختلف أنواع البضائع؛ كالألبسة، والأحذية، والإلكترونيات، وغيرها.