محادثات سعودية - إماراتية تناولت القضايا الإقليمية والدولية





وصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الإمارات، البارحة، في مستهل جولة تشمل عددا من الدول العربية.

وأعلن الديوان الملكي أمس في بيان أنه "بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وانطلاقا من حرص مقامه الكريم على تعزيز علاقات المملكة إقليميا ودوليا، واستمرارا للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من قادة الدول العربية، غادر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة. وكان الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي على رأس مستقبلي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على حسابه في تويتر: ببالغ سعادتنا نرحب بضيف الإمارات العزيز أخي الأمير محمد بن سلمان، نعتز بعلاقاتنا التاريخية المتجذرة، آفاق واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر بلدينا، ستظل الإمارات على الدوام وطنا محبا وسندا وعونا لأشقائنا في السعودية.

وكان الأمير محمد بن سلمان غادر أمس محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية. وكان في وداع ولي العهد بمطار طريف الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وعدد من المسؤولين.