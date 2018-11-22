خادم الحرمين الشريفين يصل الرياض عقب زيارته لمناطق شمال المملكة

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساء اليوم إلى الرياض، عقب زيارته لمناطق شمال المملكة تفقد خلالها أحوال المواطنين، ودشن وافتتح عددا من المشروعات التنموية والتعدينية والصناعية.

ولدى وصول خادم الحرمين مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

كما كان في استقبال الملك ، بساحة المطار الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور تركي بن سعد بن سعود، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير فيصل بن بندر بن ثنيان، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن مقرن، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد، والأمير نواف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن العبدالله الفيصل، والأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعود، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن سعد، والأمير سلمان بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن طلال بن بدر، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب، والأمير محمد بن فيصل بن بندر، والأمير منصور بن عبدالرحمن بن سعود، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، وأصحاب الفضيلة، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من: الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل في معيته وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ورئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ونائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ونائب رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المكلف المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره واقامته.